Si intitola "Singing To Strangers" il nuovo album di Jack Savoretti: il sesto album del cantautore di origini italiane nato a Londra nel 1983 - ideale seguito di "Sleep No More" del 2016 - è stato prodotto da Cam Blackwood, in passato già al servizio di George Ezra, e mixato a Roma nel corso della passata estate negli studi di proprietà di Ennio Morricone. All'incisione dei brani hanno preso parte i chitarristi Pedro Vito e Sam Lewis, il bassista Sam Davies, il batterista Jesper Lind e il direttore musicale Nikolai Torp.

Tra le tracce presenti nell'album, che verrà distribuito sul mercato a partire dal prossimo 22 marzo, figura anche "Touchy Situation", brano per il quale è stato utilizzato un testo scritto da Bob Dylan musicato dallo stesso Savoretti su autorizzazione del management del Premio Nobel per la Letteratura del 2016.

"Singing To Strangers" raggiugerà i negozi sia in versione standard sia in versione deluxe, quest'ultima con l'aggiunta dei brani "Symmetry" e "Beginning Of Us" e della traccia dal vivo "Vedrai Vedrai / Oblivion". Ecco, di seguito, la tracklist dell'album:

1. Candlelight

2. Love Is On The Line

3. Dying For Your Love

4. Better Off Without Me

5. What More Can I Do

6. Singing To Strangers (Interlude)

7. Youth And Love

8. Touchy Situation

9. Greatest Mistake

10. Things I Thought I'd Never Do

11. Going Home

12. Symmetry (solo nell'edizione deluxe)

13. Beginning Of Us (solo nell'edizione deluxe)

14. Music's Too Sad Without You (Live In Venice)

15. Vedrai Vedrai/ Oblivion (Live In Venice) - (solo nell'edizione deluxe)

La pubblicazione verrà promossa per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo primo maggio da Amsterdam per concludersi il 31 dello stesso mese a Londra. Le tre tappe italiane, che anticiperanno quelle europee, sono state fissate per il 16 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, per il 17 al Fabrique di Milano e per il 18 all'Atlantico di Roma: i biglietti per gli eventi sono disponibili sulla piattaforma TicketOne a prezzi compresi tra i 130 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) per il pacchetto vip (che include pass personalizzato, ingresso anticipato, possibilità di assistere al soundcheck e incontro con l`artista) ai 30 euro (sempre più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) del biglietto standard.