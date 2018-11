E' stata una serata da ricordare per i fan dei Pantera quella ospitata ieri, venerdì 16 novembre, dal Viper Room, storica sala da concerti di Hollywood, California, che nel corso degli anni ha visto sfilare sul proprio palco il gotha dell'hard rock e dell'heavy mondiale: il già frontman della band di "Cowboys from Hell" Phil Anselmo (nella foto), accompagnato dalla band che lo sta affiancando come solista, gli Illegals, ha proposto al pubblico un'intera serata all'insegna del ricordo, proponendo la versione dal vivo di undici brani scritti e registrati con la band un tempo condivisa con Dimebag Darrell, Rex Brown e Vinnie Paul. La serata è stata ripresa in audio / video e riproposta integralmente dal sito ufficiale del cantante di New Orleans.

Tra i brani riproposti dal vivo hanno trovato spazio veri e propri classici dei Pantera come "This Love" e "Mouth for War" (entrambi da "Vulgar Display of Power" del 1992), oltre che "I'm Broken" (da "Far Beyond Driven" del 1994) e "Hellbound" (da "Reinventing the Steel" del 2000).

Ecco, di seguito, la scaletta delle cover dei Pantera eseguite da Phil Anselmo e gli Illegals al Viper Room di Los Angeles il 16 novembre del 2018:

Use My Third Arm

Mouth for War

Becoming

Walk

Death Rattle

I'm Broken (con Shawn Knight)

This Love

Fucking Hostile

Hellbound

Domination / Hollow

A New Level