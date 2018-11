Prende il via oggi, sabato 17 novembre, l'edizione 2018/2019 di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Sotto la guida dei giudici nella categoria musicale del programma Rudy Zerbi, Alex Britti e Stash, il frontman dei Kolors, si contenderanno il titolo i cantanti Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini. Alla prima puntata, in onda su Canale 5 a partire dalle 14 e 30, prenderà parte anche Irama, il vincitore della passata edizione di Amici: l'artista monzese (nella foto) canterà il brano "Non mollo mai", già incluso nel suo ultimo album, "Giovani", pubblicato lo scorso 19 ottobre.

Alessandro Casillo è nato il 15 giugno 1996 ad Assago, in provincia di Milano: nel 2012 ha vinto la sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Giovani, con la canzone "E' vero (che ci sei)". Lo scorso giugno ha pubblicato il singolo "Ancora qui".

Kevin Pappano è nato nel 1999 a Torino. Lo scorso maggio il cantante ha presentato il singolo "NYC" realizzato con il contributo del già membro dei Club Dogo Gué Pequeno.

Noemi Cainero ha diciotto anni ed è originaria di Terracina. Nel 2017 si è segnalata al concorso canoro My Voice piazzandosi al quarto posto.

Daniel Piccirillo ha diciotto anni ed è nato a Napoli: prima di prendere parte ad Amici, il cantante ha partecipato, insieme alla band Inedito Italiano, alle selezione della scorsa edizione di Area Sanremo, per poi presentarsi come solista al talent televisivo Tu si que vales.

Giacomo Eva, classe 1992, è originario di Catania: nel suo curriculum sono da segnalare la partecipazione all'edizione 2015 di X Factor (nella squadra di Mika) e a The Voice, oltre che alle firme sui brani - rispettivamente interpretati da Rakele e Dear Jack - “Io non lo so cos’è l’amore” e "Fino all'impossibile". Già in corsa a Sanremo Giovani per prendere parte al prossimo Festival di Sanremo, l'artista si è ritirato per dare la precendenza ad Amici.

Tish è nata nel 2000 a Gorizia. Al momento non ha esperienze come professionista in ambito musicale.

Ellynora è nata il 28 agosto 1994 a Roma. Anche per lei l'edizione 2018 di Amici rappresenta la prima esperienza da professionista in campo musicale.

Giordana Angi, classe 1994, è nata a Vannes, in Bretagna, ma si è successivamente trasferita a Latina, in provincia di Roma. Dopo il debutto nel 2011 con il brano "Incognita poesia", la cantante ha pubblicato nel 2016 il brano prodotto da Tiziano Ferro "Chiusa con te (xxx)" per poi firmare il brano “Senza appartenere”, presentato da Nina Zilli al Festival di Sanremo dello scorso anno.

Yamatt, all'anagrafe Matteo Galvani, è originario di Milano. Già elemento della band dei Mad&Bros, l'artista ha preso parte alla realizzazione di video (come assistente alla regia o comparsa) per, tra gli altri, Jovanotti, Salmo e Maneskin, prima optare per la carriera da cantante solista: il suo ultimo singolo, "Leone", è stato presentato all'inizio di questo novembre.

Jefeo, all'anagrafe Fabio Migliano, ha 18 anni ed è originario di Cesano Boscone, centro dell'hinterland milanese: al momento non ha all'attivo nessuna esperienza da professionista in ambito musicale.

Mameli: è l'unico artista del quale non si abbiano informazioni, se non quelle presenti sui suoi canali Instagram e Youtube agli indirizzi https://www.youtube.com/channel/UCwUGHYH3vBCi1-Oa9JleeRQ/featured e https://www.instagram.com/universomameli/.

Sofia Marcaccini ha 18 anni ed è originaria di Firenze: il suo canale Instagram ufficiale è https://www.instagram.com/sofyamusic/. Sul suo canale Spotify ufficiale è disponibile il brano inedito "Sugar for your Tea".