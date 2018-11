E' partito nella serata di ieri, venerdì 16 novembre, dalla 3Arena di Dublino, Irlanda, il tour mondiale dei Mumford & Sons in supporto a "Delta", il quarto, nuovo album della formazione britannica guidata da Marcus Mumford immesso sul mercato da poche ore.

Benché - riferiscono i media locali - la concomitanza tra la pubblicazione del disco e il concerto abbia trasformato la serata in una sorta di festa non ufficiale in onore di Delta, la band non ha mancato di riproporre anche episodi decisamente più datati dal proprio repertorio, come - per esempio - "Little Lion Man" e "Lover Of The Light", originariamente inserite in "Babel" del 2012.

Dopo una prima tranche di date tra Regno Unito e nordamerica, il tour dei Mumford & Sons riprenderà il 12 gennaio da Auckland, in Nuova Zelanda, per poi proseguire tra Australia e (di nuovo) Stati Uniti e Canada fino al 31 marzo prossimo: il gruppo sbarcherà in Europa il 25 aprile a Lisbona, per poi tenere quella che sarà l'unica data in Italia per il 2019 il 29 aprile al Forum di Assago, nell'hinterland sud di Milano.

Ecco, di seguito, la scaletta dei brani eseguiti dai Mumford & Sons alla 3Arena di Dublino il 16 novembre 2018 per l'inaugurazione del tour mondiale in supporto a "Delta":

42

Guiding Light

Little Lion Man

Lover of the Light

The Wolf

The Wild (prima volta dal vivo)

Slip Away (prima volta dal vivo)

Tompkins Square Park

Believe

Ghosts That We Knew

White Blank Page

The Cave

Roll Away Your Stone

Ditmas

Picture You (prima volta dal vivo)

Darkness Visible (prima volta dal vivo)

Primo bis:

Timshel

If I Say

Secondo bis:

Awake My Soul

I Will Wait

Delta (prima volta dal vivo)