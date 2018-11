La band guidata da Anthony Kiedis ha ufficializzato le prime date per il 2019: i Red Hot Chili Peppers torneranno in azione dal vivo il prossimo 17 febbraio a Hobart, in Australia, per poi tenere altri otto concerti tra il paese dei canguri e la Nuova Zelanda fino all'8 maggio successivo. Ecco, di seguito, tutti gli appuntamenti confermati a oggi:

17 febbraio 2019 – Hobart – Derwent Entertainment Centre

19 febbraio 2019 – Sydney – Qudos Bank Arena

23 febbraio 2019 – Hunter Valley – Hope Estate

25 febbraio 2019 – Brisbane – Entertainment Centre

28 febbraio 2019 – Melbourne – Rod Laver Arena

2 marzo 2019 – Geelong – Mt. Dunked Estate

3 marzo 2019 – Adelaide – Superjloop Adelaide 500 After-Race Concert

5 marzo 2019 – Perth – NIB Stadium

8 marzo 2019 – Auckland – Spark Arena

La notizia, pur indirettamente, dovrebbe interessare i fan italiani ed europei della formazione californiana, perché è prassi quasi comune che le grandi band internazionali facciano debuttare agli antipodi i propri tour mondiali all'inizio dell'anno - proprio perché nell'emisfero australe nei mesi di gennaio, febbraio e marzo il clima è estivo - per poi ripiegare in Europa all'inizio della bella stagione. I Cure, per esempio, faranno debuttare il proprio tour il prossimo 16 maggio in Sudafrica per poi esibirsi al Firenze Rocks il 16 giugno. La stessa cosa la farà un altro headliner della rassegna toscana, Ed Sheeran, che dopo il debutto del tour 2019 a San Paolo, in Brasile, il prossimo 13 febbraio, e una sosta in Sudafrica alla fine del prossimo marzo, sarà di scena alla Visarno Arena, allo stadio Olimpico di Roma e al Meazza di San Siro, a Milano, tra i prossimi 14 e 19 giugno. E' molto probabile, quindi, che l'annuncio delle date agli antipodi dei Red Hot Chili Peppers possano preludere all'annuncio di concerti in Italia e in Europa nel corso della prossima estate.

La formazione californiana è attualmente impegnata in studio nelle registrazioni di un nuovo album, il dodicesimo della propria carriera, ideale seguito di "The Getaway" del 2016: gli ultimi concerti tenuti dai Red Hot Chili Peppers in Italia hanno avuto luogo gli scorsi 20 e 21 luglio rispettivamente all'Ippodromo delle Capanelle di Roma e all'Ippodromo del Galoppo di Milano.