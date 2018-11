L’ex leader dei My Chemical Romance, Gerard Way, ha pubblicato online il lyric video di “Getting Down The Germs”, nuovo singolo scritto insieme all’ex compagno ai tempi della band di “Welcome to the black parade”, il chitarrista Ray Toro.

“Getting Down The Germs” arriva poche settimane dopo l’uscita di “Baby You’re A Haunted House”, che il cantante americano ha pubblicato lo scorso mese di ottobre.

Non è ancora dato a sapersi se due uscite così ravvicinate possano essere un preludio ad un eventuale nuovo album da solista per Way dopo “Hesitant Alien” del 2014, intanto i fan possono consolarsi ascoltando “Getting Down The Germs” qui sotto: