"Avocadoz” è il progetto solista di Valentina Gallini (ex cantante e chitarrista di Camera Bordeaux, Lomax, attuale chitarra e voce del duo femminile Tacobellas), un metro e cinquantaquattro di carica e tortellini da San Felice sul Panaro. Sola, con la sua chitarra canta quello che mangia, quello che vede, quello che è. La sua ricerca della semplicità si rispecchia nel non utilizzo di effetti, pedali o marchingegni. La musica spazia dall'heavy pop, al trash folk, al cantautorato ermetico. Nel Marzo 2017 è uscito il suo primo disco, intitolato "Avocadoz - delle cause perse". Nelle nostre sessions ci regala “Bignè”.

“La session per me è stata un'esperienza molto sentita. Mi piace Venezia e non avevo mai solcato i suoi canali con una barchetta cosi. E poi tutto è stato reso ancora più bello dagli amici, quelli che mi hanno accompagnata, quelli che conoscevo già li a Venezia e i nuovi che ho conosciuto quel giorno. Penso che la musica assuma un valore diverso quando viene suonata in un ambiente affascinante e fuori dal comune; lo si percepisce mentre si è li sopra, cullati dall'acqua che si sposta, quando perdi un po' l'equilibrio e il riflesso delle onde sotto i ponti ti abbaglia.”

"Io mi sento l'ultimo bignè, nella pasticceria,

all'orario del tè, quando mi guardi cosi..."

( Bignè – Avocadoz )