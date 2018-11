È uscito oggi “Shiny And Oh So Bright, Vol.1/ Lp: No Past. No Future. No Sun.”, l’album che segna ufficialmente la reunion della band di Billy Corgan (leggi qui la nostra recensione).

I fan degli Smashing Pumpkins, dopo i tre singoli “Solara”, “Silvery sometimes (Ghosts)” e "Knights of Malta", potranno ascoltare per intero l’ultima fatica discografica del complesso di Chicago:

Nei giorni scorsi il leader degli Smashing Pumpkins, che insieme alla band sarà protagonista al Firenze Rocks 2019 prima dei Tools , aveva fatto ben sperare i propri seguaci annunciando già da ora un nuovo album , dopo "Shiny And Oh So Bright", per il 2019.

La tracklist di "Shiny And Oh So Bright" è:

"Knights of Malta"

"Silvery sometimes (Ghosts)"

"Travels"

"Solara"

"Alienation"

"Marchin' on"

"With sympathy"

"Seek and you shall destroy"