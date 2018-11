Non sarà solo la discografia "istituzionale" della (fu) band di Tom Morello e Zach De La Rocha a tornare nei negozi in formato vinile: il prossimo 23 novembre, in occasione l'edizione invernale del Record Store Day - quella legata al Black Friday, nei paesi anglosassoni tradizionale inaugurazione della corsa agli acquisti natalizi, tornerà sugli scaffali sotto forma di doppio LP "Live & Rare", compilation dei Rage Against the Machine pubblicata sul solo mercato giapponese in tiratura limitata nel 1998.

Nel disco sono incluse diverse tracce registrate dal vivo, tra le quali "Take the Power Back", le cover degli NWA "Fuck tha Police" e dei Public Enemy "Black Steel in the Hour of Chaos" (quest'ultima eseguita in duetto con il leader della storia formazione rap newyorchese Chuck D) e il poema del padre della beat generation Allen Ginsberg - già visto sullo sfondo del video di "Subterranean Homesick Blues" di Bob Dylan - "Hadda Be Playing on the Jukebox", oltre che alle demo di "Darkness" e "Clear the Lane".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Live and Rare" dei Rage Against the Machine:

"Bullet in the Head" – (live)

"Settle for Nothing" – (live)

"Bombtrack" – (live)

"Take the Power Back" – (live)

"Freedom" – (live)

"Black Steel in the Hour of Chaos" – (live, con Chuck D dei Public Enemy)

"Zapata's Blood" – (live)

"Without a Face" – (live)

"Hadda Be Playing on the Jukebox" – (live, di Allen Ginsberg)

"Fuck tha Police" – (live, cover degli NWA)

"Darkness" – 3:42 (demo)

"Clear the Lane" – 3:48 (demo)

"The Ghost of Tom Joad" (bonus track, live)

"People of the Sun (Live)" (bonus track)

"No Shelter (Live)" (bonus track)