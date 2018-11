I Rolling Stones spediranno nei negozi questo venerdì, 16 novembre, il cd e dvd "Voodoo Lounge Uncut", testimonianza audio e video del concerto che Mick Jagger e compagni tennero allo stadio Joe Robbie di Miami nel novembre del 1994 in supporto al loro album "Voodoo Lounge". Quando mancano ormai meno di due giorni alla pubblicazione del disco dal vivo, gli Stones pubblicano in rete una nuova anticipazione (dopo il trailer che ha accompagnato l'annuncio dell'uscita). Si tratta del video dal vivo di "It's only rock'n'roll (But I like it)": potete guardarlo proprio qui sotto.

"Voodoo Lounge Uncut" sarà disponibile in quattro diversi formati: cd, dvd, Blu-Ray e vinile (oltre che in digitale). La registrazione del concerto allo stadio di Miami è stata remixata e rimasterizzata e alla tracklist sono stati aggiunti anche dieci brani dal vivo mai editi prima d'ora. Il dvd e il Blu-ray includeranno anche le registrazioni di cinque brani, tratte dalle riprese del concerto al Giants Stadium, in New Jersey.