Tornano nei negozi tutti gli album della cantautrice "Wuthering heights", rimasterizzati dai nastri originali su vinile e cd. Kate Bush ha deciso di intraprendere un programma di rimasterizzazione della sua intera discografia che include anche rarità e cover.

I dischi torneranno nei negozi sotto forma di quattro cofanetti in formato vinile e due cofanetti in formato cd, che usciranno in due date diverse: dal 16 novembre saranno disponibili e primi due box in vinile e il primo box cd, mentre gli altri due box vinile e il secondo box cd saranno pubblicati il 3' novembre.

Il primo cofanetto in vinile conterrà "The kick inside", "Lionheart", "Never for ever" e "The dreaming. Il secondo cofanetto in vinile conterrà "Hounds of love", "The sensual World" e "The red shoes". Il terzo cofanetto in vinile includerà "Aerial", "Director's cut" e "50 words for snow", mentre il quarto includerà i dischi di rarità "12" mixes", "The other side 1", "The other side 2" e "In others' words".

Il primo cofanetto cd conterrà "The kick inside", "Lionheart", "Never for ever", "The dreaming, "Hounds of love", "The sensual World" e "The red shoes". Il secondo cofanetto cd includerà "Aerial", "Director's cut", "50 words for snow", "Before the dawn (original mastering)", "12" mixes", "The other side 1", "The other side 2" e "In others' words".

La novità, al di là dell'opera di rimasterizzazione, è rappresentata dal quarto cofanetto in vinile e dagli ultimi quattro dischi del secondo cofanetto cd, che includeranno rarità e cover. Ecco, di seguito, le tracklist di "12" mixes", "The other side 1", "The other side 2" e "In others' words":