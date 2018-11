Prosegue oggi, giovedì 22 novembre, la Milano Music Week 2018. Ogni giorno concerti, incontri con gli artisti, dj set, panel e workshop: 170 eventi durante questa settimana, in 70 luoghi diversi. A parte i concerti, la maggior parte degli eventi è gratuita.

Rockol pubblicha una guida giornaliera agli eventi, e pubbblicherà report giornalieri di quello che succede in città, scritti dagli studenti dell'educational partner Master in Comunicazione Musicale di ALMED/Università Cattolica.

Ecco gli eventi di oggi, Giovedì 22. Qua il programma completo di tutta la settimana, invece.

PANEL e WORKSHOP

9:30

MUSICAQUIZ - GIOCO PER RAGAZZI SUL VALORE DELLA CREATIVITÀ E SUI DIRITTI DEI SUOI PROTAGONISTI

Base, sala A

Via Bergognone, 34

Organizzato da Linecheck / EMCA - Europea Multimedia Copyright Alliance / Nuovo Imaie

Ingresso su invito riservato alle scuole

11.00, workshop

CESARE MASTERCLASS DI VIOLINO POP con ANDREA DI CESARE

Teatro CPM

Via Privata E. Reguzzoni, 15

Organizzato da CPM Music Institute

A Pagamento

12:30

WHENEVER, WHEREVER: HOW FANS ARE ENGAGING WITH MUSIC TODAY?

Base, sala B

Via Bergognone, 34

Organizzato da Linecheck / FIMI

Pagamento ingresso con abbonamento FULL PASS o abbonamento MEETING



14.00 e 16.30, workshop

PRESENZA SCENICA con FABIO INGROSSO

Teatro CPM

Via Privata E. Reguzzoni, 15

Organizzato da CPM Music Institute

A Pagamento

16.30

CLEP!: PROFESSIONALS AND TECHNICIANS IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY RECOGNITION, CERTIFICATION, TRAINING

Base, sala C

Via Bergognone, 34

Organizzato da Linecheck / cCLEP! Certified Competences for Live Events Professionals Erasmus Plus Programme – Strategic Partnership for vocational education and training / Assomusica

A Pagamento ingresso con abbonamento FULL PASS o abbonamento MEETING

17.00

NON CHIAMATEMI JINGLE

Auditorium Assolombarda

Via Pantano, 9

Organizzato da Assolombarda

Gratuito

18.00, panel / incontro con artista / autore

MUSIC HUB 4.0 – PRODUCTION STUDIO / ARTIST VS PRODUCER

LePark2

Via Sismondi, 50

Organizzato da LEPARK / B-BENG / DOC LIVE / RAL8022/ENERGY MASTERING/FARE MUSIC

Gratuito ad inviti

18.00

Titolo:Mental Health in the Music Industry

Base, sala C

Via Bergognone, 34

by Linecheck / PMI

Gratuito

EVENTI e CONCERTI

10.30 e 14.30, live

DUO GAZDAG E BERTOLIN

Aeroporto di Malpensa Terminal 1 Soglia Magica

Organizzato da SEA

Gratuito

11.00 a 00.00, live

RADIO RAHEEM

DEFEND YR HOOD!

Radio Raheem c/o Ral 8022

Organizzato da Radio Raheem co-organizzatore 42 Records

Gratuito fino alle h 22 in seguito su invito.

12.00 , live

STRINGS&BEANS: A FRESHLY BREWED MUSIC EXPERIENCE

Starbucks Reserve Roastery Milano

piazza Cordusio

Organizzato da Accordo.it

Gratuito

13.00, live

JACK JASELLI racconta TORNA A CASA DA TE

Birra e Polpette

via Bligny, 26

Organizzato da Popnova

Gratuito

17.00, live

STRINGS&BEANS: A FRESHLY BREWED MUSIC EXPERIENCE

Starbucks Reserve Roastery Milano

piazza Cordusio

Organizzato da Accordo.it

Gratuito

17.00, incontro

MMW incontra EMMA

Mondadori

Piazza del Duomo, 1

Organizzato da Universal

Gratuito

18:30, Tipologia: workshop

TODAY AT APPLE PER MILANO MUSIC WEEK

Apple Piazza Liberty

Piazza del Liberty, 1

Organizzato da Today at Apple

Gratuito su iscrizione

18.30, incontro

LUCA MARTINI E BARBARA PANETTA PRESENTANO IL LIBRO "ON THE RADIO. STORIE DI RADIO, DJ E ROCK’N’ROLL" MORELLINI EDITORE

Mondadori Megastore

Via Marghera, 28

Organizzato da Mondadori

Gratuito



19.00, djset

IPSE MIXIT: VITTORIA HYDE & CLIZIA INCORVAIA

Straf Bar

Via S. Raffaele, 3

Organizzato da Straf Hotel & Bar

Gratuito

19.00, live

SHINEDOWN + STARSET + PRESS TO MECO

Alcatraz

Via Valtellina, 25

Organizzato da Vertigo

A Pagamento

19:00, Live

KAL DOS SANTOS IN CONCERTO

Cascina Casottello

via Fabio Massimo, 19

Organizzato da Sunugal / Cascina Casottello

Gratuito

19.00,incontro con autore

VALERIA SGARELLA / OLTRE I NIRVANA (EDIZIONI DEL GATTACCIO)

SUB POP RECORDS: STORIA DI UNA CASA DISCOGRAFICA DAL 1988 SULL’ORLO DELLA BANCAROTTA.

Il Mio Libro di Cristina Di Canio

Via Sannio, 18

Organizzato da La Scatola

Gratuito

19.30, live

CPM POETRY SLAM II con DOME BULFARO

Teatro CPM

Via Privata E. Reguzzoni, 15

Organizzato da CPM Music Institute

Gratuito

20.00, live

THE MAN FROM MO ‘WAX

Farai, Stra, Uabos, Brioski

Teatro Principe

Viale Bligny, 52

Organizzato da PRY

A Pagamento

20.00, live

PETER MURPHY

Fabrique

Via Gaudenzio Fantoli, 9

Organizzato da Radar

A Pagamento

20.30, live

LINECHECK MUSIC FESTIVAL: ANDREA BELFI, CINDY LEE, CIRCUIT DES YEUX, DAYKODA, DOS FLORIS, KOALA VOICE, MELENTINI, NITZ + VJ 5237, ONRA, PAPERCUTZ Base Via Bergognone, 34 Organizzato da Linecheck A Pagamento

21.00,live

MIMOSA release party | opening act: DIEGO ESPOSITO

Circolo Ohibò

Via Benaco, 1

Organizzato da Circolo Ohibò

A Pagamento + tessera ARCI

21.00, live

PUBLIC SERVICE BROADCASTING

Serraglio

Via Gualdo Priorato, 5

Organizzato da Barley Arts

A Pagamento

21.00, live

IDLES

Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate MI

Organizzato da Radar

A Pagamento

21.00, dj set / live

NEW ATTITUDE - DUTCH NAZARI, TREDICI PIETRO, DOLA, IRBIS, CKRONO & MACE B2B

Santeria Social Club

Viale Toscana, 31

Organizzato da Adidas Originals X Santeria

Gratuito



21.30, live

WRONGONYOU - Speciale BIG UP! Concerto raccontato con Wrongonyou e Luca de Gennaro.

Mare Culturale Urbano

Via Giuseppe Gabetti, 15

Organizzato da Mare Culturale Urbano

A Pagamento

Ore 21:30. live / dj set

IL RADUNO DEI DISTRATTI - SARAH STRIDE “PRIMA CHE GLI ASSASSINI” RELEASE PARTY

Serraglio

Via Gualdo Priorato, 5

By I Distratti

Ingresso Gratuito Con Tessera Acsi

Ore 21.30, Live

RE: FUNK_LIVE MUSIC AL VINILE Il Vinile

Via Alessandro Tadino,17

Organizzato da Il Vinile

Gratuito

22.00, live

MEEZY

Zog Navigli

Via Ripa di Porta Ticinese, 37

Organizzato da Zog Navigli

Gratuito

22.00, live

ALESSANDRO GRAZIAN

Circolo Arci BIKO

Via Ettore Ponti, 40

Organizzato da Circolo ARCI BIKO

A Pagamento + tessera ARCI