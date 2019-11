Raphael Gualazzi: il meglio di un jazzista pop

Camminare in bilico tra jazz e pop? Si può, come ci insegna Raphael Gualazzi. Salito alla ribalta nel 2011 grazie alla vittoria al Festival di Sanremo, tra i "giovani", con "Follia d'amore" (che poi ha portato sul palco dell'Eurovision Song Contest, come rappresentante dell'Italia, conquistando il secondo posto in classifica), nel corso della sua carriera fino ad oggi il cantautore e pianista urbinate ha sempre provato ad unire la sua grande passione, il jazz, con sonorità più pop, cercando di riproporre in chiave contemporanea sonorità retrò. Nel giorno del suo compleanno - Gualazzi compie oggi 38 anni - proponiamo in questa gallery il meglio di un jazzista pop.