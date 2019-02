I seguaci “della prima ora” del gruppo britannico – e sono tanti, specialmente in Italia – non hanno mai davvero elaborato il lutto dell’uscita dalla formazione di Peter Gabriel. La carriera discografica dei Genesis, dal punto di vista del successo internazionale, ha avuto il suo picco negli anni Ottanta (e l’acme con “Invisible touch”, del 1986: quadruplo disco di platino in UK, sestuplo disco di platino negli USA), quando il cantante originario se n’era già andato da un po’; ma i puristi continuano a considerare il periodo 1969-1974 come la vera “golden age” della band.

A loro è dedicata questa rassegna dei singoli pubblicati dai Genesis in quei cinque anni di attività, il primo dei quali venne pubblicato il 2 febbraio del 1968.