Howard Jones e le sue dieci canzoni nella Top 40 UK

E’ stato una delle figure più rappresentative del synth-pop degli anni Ottanta, eppure il suo nome adesso non è più tanto ricordato. Eppure Howard Jones, nato il 23 febbraio 1955 (auguri!), ha piazzato dieci canzoni nella Top 40 britannica nel breve giro di quattro anni – 1983/1986 (e in quel periodo è anche stato fra i protagonisti del “Live Aid”). Poi, passato il momento magico, ha continuato a lavorare nella musica, scrivendo canzoni per altri e apparendo in concerto, anche come supporto ad altri artisti – e ha aperto un ristorante. Le sue dieci canzoni da Top Ten potete riascoltarle qui di seguito – probabilmente qualcuna vi suonerà familiare.