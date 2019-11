Bruce Hornsby, il pianista che sognava di essere Leon Russell

Bruce Hornsby, nato il 23 novembre 1954, è uno di quei musicisti che si è guadagnato in carriera il rispetto e l’ammirazione di molti. Ha firmato una super hit nell’album d’esordio, “The Way It Is”, pubblicato nel 1986, poi non ha perseguito una mera carriera solista ma ha messo il suo piano a disposizione di quanti glielo hanno richiesto, in primis i Grateful Dead.

Musicista eclettico frequenta con profitto e successo tutte le gradazioni di quel genere definito ‘americana’. Amante delle jam live è proprio dal vivo che mostra il meglio di sé. Il musicista che lo ha ispirato è stato Leon Russell (tanto da chiamare un figlio Russell in suo onore, l'altro figlio, invece, si chiama Keith in onore di Keith Jarrett). Bruce Hornsby è un nome che non può mancare nella vostra discografia.