Nome di punta, con i suoi Motor City Five, del protopunk politico della metà degli anni Sessanta, Fred Smith, detto “Sonic”, non ha lasciato il segno solo nella scena di Detroit di quegli anni e nelle band che, nei decenni a venire, alla musica della formazione politica vissuta meno di una decina d'anni si sono ispirati – a partire dai Sonic Youth che hanno battezzato la band con il soprannome del musicista – ma anche nel cuore della voce di “Horses”, quella Patti Smith che dalla sua visita a Detroit nel 1976 legò la sua sorte a quella del musicista dando vita a un sodalizio artistico e sentimentale – i due si sposeranno nel 1980 - durato fino alla morte del chitarrista, avvenuta per un infarto nel 1994. A lui la cantautrice statunitense ha dedicato brani quali, ad esempio, l’iconico “Because The Night”, hit della sacerdotessa del rock, musicata da Bruce Springsteen. Curiosamente, se “Because The Night” a Fred è dedicata, l’altra hit della Smith, “People Have The Power”, cavallo da battaglia delle performance dal vivo dell’artista, vede il marito come co-autore.

Oggi che Fred “Sonic” Smith, scomparso il 4 novembre 1994, manca da venticinque anni, proviamo a delineare nelle pagine che seguono il profilo di un musicista di culto, riascoltando la sua musica e quella che la compagna di vita e di musica ha a lui dedicato.