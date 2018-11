Uscirà il prossimo 20 novembre un cofanetto di Antonella Ruggiero contenente ben sei dischi: all'interno, registrazioni live e brani mai pubblicati dalla cantante genovese.

Intitolato "Quando facevo la cantante", il box è nato da un'idea del suo storico collaboratore, Roberto Colombo, come racconta l'ex voce dei Matia Bazar:

"L'idea di raccogliere parte degli innumerevoli brani suonati e realizzati dal 1996, anno in cui ho ripreso la mia attività in veste di solista, al 2018, è venuta a Roberto Colombo. Una sera mi dice: 'senti, dobbiamo farci un regalo, sarebbe giusto realizzare una raccolta di brani di diversa natura che sia un racconto sonoro di ciò che è avvenuto.' Ci pensai un po', e mi resi conto che le esperienze fatte in questi anni sono tali e tante e di natura così diversa che sarebbe stato giusto metterle a disposizione di chi ama la musica e ne ricerca le espressioni più disparate. Ho conosciuto Colombo nei primi anni '80 e da allora, da quando ho ascoltato per la prima volta i suoi arrangiamenti, in quel caso di 'Tango' e 'Aristocratica', mi sono resa conto di quanta inventiva sia capace. Lui prende le parti musicali, le seziona, mescola i suoni, lavora sui dettagli, tagliando, aggiungendo, sovrapponendo, eliminando, assemblando, come un artista visuale. Senza limiti o confini stilistici".

I sei dischi contengono in totale 115 brani in cui Antonella Ruggiero raccoglie alcune sue registrazioni live dal 1996 ad oggi, insieme a brani - registrati sia dal vivo che in studio - mai pubblicati prima. Tra i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni ci sono Frank Gambale, Mark Harris, Maurizio Colonna, Riccardo Fioravanti, Ivan Ciccarelli, Paolo Di Sabatino, Luca Colombo, Claudio Fasoli, gli Arkè String Quartet, Banda Osiris, oltre a orchestre come la Sinfonica Abruzzese, quella dell'Accademia Naonis di Pordenone e la Sinfonica di Brescia.

Ecco, di seguito, la tracklist del cofanetto:

CD 1 – LA CANZONE DIALETTALE E POPOLARE

01. Avò! L’Amuri mio – R. Balistreri, P. Russo [4:13]

02. Crêuza de mä – M. Pagani, F. De André [3:53]

03. Vola vola – L. Dommarco [4:11]

04. Ai preât la biele stele – F. Escher [3:21]

05. La pastora e il lupo – tradizionale [4:59]

06. O mia bela Madunina – G. D’Anzi [3:44]

07. Santa Lucia luntana – E.A. Mario [4:20]

08. Non potho reposare – S. Sini, G. Rachel [3:05]

09. Adasciu adasciu cala lu suli – F. Giunta [3:43]

10. Ma se ghe penso – M. Cappello, A. Margutti [6:18]

11. Crapa pelada – Gorni Kramer [2:46]

12. Ninna nanna – tradizionale [2:37]

13. Li me jorna – F. Giunta [3:14]

14. In libertà ti lascio – F. Cassano, L. Patruno [2:57]

15. Tapum – tradizionale [3:22]

16. Cjant de l’aisciuda – F. Chiocchetti [3:18]

17. Amara terra mia – E. Bonaccorti, D. Modugno, G. Marini [4:17]

18. Vola Colomba – B. Cherubini, C. Concina [3:54]

19. Addio, Lugano bella – P. Gori [4:35]

CD 2 – LE MIE CANZONI

01. Di un amore – A. Volpe, A. Ruggiero [4:19]

02. Echi d'infinito – Kaballà, M. Venuti [4:52]

03. In volo – D. Fossati, A. Ruggiero, R. Colombo [7:03]

04. Vacanze romane – G. Golzi, C. Marrale [4:52]

05. Non ti dimentico – Kaballà, A. Ruggiero, R. Colombo [3:52]

06. L'impossibile è certo – G. Colombo, S. Nelson, D. Contrini, C. Massera [4:37]

07. C’è tutto un mondo intorno – G. Golzi, A. Stellita, A. Ruggiero, P. Cassano, C. Marrale [5:25]

08. Canzone fra le guerre – C. Carrara, A. Ruggiero, C. Carrara [3:31]

09. Di perle e di inverni – G.L. Ferretti, A. Ruggiero, R. Colombo [3:21]

10. E direi che non c'è – P. Milzani, L. Ferrario, M. Grilli [3:41]

11. Cavallo bianco – A. Stellita, P. Cassano, C. Marrale [4:23]

12. Occhi di bambino – A. Ruggiero, C. Cantini [4:46]

13. Amore lontanissimo – A. Ruggiero, R. Colombo [4:09]

14. Ti sento – A. Stellita, C. Marrale, S. Cossu [3:47]

15. Nel silenzio che c'è – L. Ferrario, M. Grilli, P. Milzani [4:28]

16. Quando balliamo – S. Lenzi, A. Ruggiero, R. Colombo [4:48]



CD 3 - LA CANZONE D’AUTORE

01. Impressioni di settembre – Mogol, M. Pagani, F. Mussida [4:31]

02. La canzone dell’amore perduto – F. De André [4:16]

03. Genova per noi – P. Conte [3:21]

04. Portami tante rose – R. Galdieri, C.A. Bixio [4:06]

05. Tornerai – N. Rastelli, D. Olivieri [4:09]

06. Auschwitz – F. Guccini [5:44]

07. Il disertore – B. Vian, G. Calabrese [4:20]

08. Parlami d’amore, Mariù – E. Neri, C.A. Bixio [4:59]

09. Tu, musica divina – A. Bracchi, G. D’Anzi [5:01]

10. Ma l’amore no – M. Galdieri, G. D’Anzi [3:20]

11. La sedia di lillà – A. Fortis [5:22]

12. Mi sono innamorata di te – L. Tenco [5:01]

13. Silenzioso slow (Abbassa la tua radio) – A. Bracchi, G. D’Anzi [3:22]

14. Io credo, io penso, io spero – E. De Angelis, M.C. Di Giuseppe, M. Testoni [4:31]

15. Non ti scordar di me – E. De Curtis, D. Furnò [3:39]

16. Guarda se io – L. Tenco [3:38]

17. La musica è finita – U. Bindi, Nisa, F. Califano [3:41]

18. Pierre – R. Facchinetti, V. Negrini [3:27]



CD 4 – CANZONI DAL MONDO

01. Nuova terra – D. Fossati, A. Ruggiero, R. Colombo [4:17]

02. Sodade – A. Zeferino Soares [3:46]

03. If I were a rich man – S. Harcnick, J. Bock [2:25]

04. Tea for two – I. Caesar, V. Youmans [3:50]

05. Linda mimosa – G.P. Ibanez, T. Chantre [3:07]

06. Shir Hanoded – S. Shimoni, N. Nardi / adattamento in italiano di A. Ruggiero [3:36]

07. Summertime – E. DuBose Heyward, I. Gershiwin, G. Gershwin [3:57]

08. Barco negro – C. Velha, Piratini, D. Mourao Ferreira [4:26]

09. Coimbra – J. Galhardo, R. Ferrao [3:53]

10. Alfonsina y el mar – F. Luna, A. Ramirez [5:20]

11. To tango tis Nefelis – H. Alexiou, L. McKennitt [4:16]

12. Malena – H. Manzi, L. Demare [3:06]

13. Oy Belz (Mayn shtetele Belz) – J. Jacobs, A. Olshanetsky [3:11]

14. Tumbalalaika – tradizionale [2:38]

15. Blue moon – L. Rodgers, L. Hart, A. Bracchi [4:21]

16. Fontana di Trevi – J. Styne, S. Cahn, Devilli [3:33]

17. Kinder yorn (Anni d’infanzia) – M. Gebirtig / adattamento in italiano di A. Ruggiero [4:36]

18. Balada do sino – A. Zeca [3:21]

19. Amapola – J. Lacalle [3:53]

20. Il viaggio – D. Fossati, A. Ruggiero, R. Colombo [4:29]



CD 5 – IL SACRO E IL CLASSICO

01. Notte – S. Cognolato [5:16]

02. Sogno d’or – C. Marsili, G. Puccini / rielaborazione di F. Buzzurro [4:08]

03. Il sogno di Maria – G.P. Reverberi, F. De André [4:51]

04. Sanctus – P. Donaggio [3:56]

05. Agnus Dei – A. Ramirez [2:20]

06. Kyrie – G. Haazen [3:29]

07. Ave Maria – F. De André [3:01]

08. Nos padre – M. Camardi [4:32]

09. Deus ti salvet Maria – tradizionale [4:20]

10. Gaudete – tradizionale [3:25]

11. Respondemos – tradizionale [4:49]

12. Sognando – V. Ciprì, B. Enderle [4:19]

13. Ombra mai fu – G.F. Haendel [2:46]

14. Attesa – A. Ruggiero, R. Colombo [4:12]

15. Corale cantico – D. Fossati, A. Ruggiero, R. Colombo [2:42]

16. Tre madri – G.P Reverberi, F. De André [4:38]

17. Sole lucente – Nisa, A. Cicognini [3:47]

18. Una romantica avventura – G. Bistolfi, A. Cicognini [2:24]

19. And will you love me? – E. Morricone, C. Riche [4:25]

20. Medea: Atto 3, Sequenza 10 – A. Guarnieri [3:23]

CD 6 – LE STRANEZZE

01. Mircau – B. Ferra [3:20]

02. Bon voyage – F. Gambale [4:14]

03. Solo – A. Zamboni, A. Rossi [5:11]

04. Strada nel bianco – M. Goldin, R. Colombo [3:48]

05. Aleppo – A. Ruggiero [3:16]

06. Crescono i fagiolini – B. Bagini, G. Carlone [3:16]

07. Una storia per un sogno – S. Gindro [1:46]

08. Papaveri e papere – Aminta, M. Panzeri, V. Mascheroni [2:39]

09. Due spie – M. Travaglio, E. Cibelli, V. Corvino, A. Ruggiero [4:01]

10. Il sole al Nadir – Pivio, A. De Scalzi [3:37]

11. Tulku – A. Ruggiero [3:21]

12. Preludio – D. Lorenzini [1:10]

13. Aria di Titania – D. Lorenzini, E. Monti Colla [1:44]

14. Mondovisioni – S. Ianne [3:29]

15. Madredea – M. Radeghieri, N. Bonacini, P. Dieni [4:39]

16. Mi sono innamorata – S. Gindro [2:09]

17. La nascita – A. Zamboni, R. Colombo [4:19]

18. L’esigenza – N. Salameh, M. Lobaccaro, A. Pipino [3:47]

19. Aguargento – A. Di Francia [4:10]

20. Niente di noi – il canto dei Catari – G. Cattaneo, G. Richiero [3:27]

21. Figlie – M. Goldin, R. Colombo [3:40]

22. Luglio, agosto, settembre nero – T. Fariselli [5:06]