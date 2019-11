Nato il 30 novembre 1955 a Middlesex, William Broad si fa largo nella nascente scena punk inglese del ‘77 con il nome di Billy Idol. Dopo qualche successo come front-man dei Generation X, Idol prosegue come solista dopo lo scioglimento del gruppo nel 1981. Orientato in una direzione più rock, conquista i primi successi con l'album eponimo e il singolo “White wedding”, Idol sfonda in grande stile nel 1983 con "Rebel yell" e “Eyes without a face”.

Ripercorriamo la sua carriera attaverso i suoi singoli più noti, in ordine di pubblicazione, a partire proprio da "White wedding"