Non è una superstar del calibro di Jay-Z, Kanye West, Eminem, Drake e Kendrick Lamar, nel senso che non gode della loro stessa popolarità, ma per il rap statunitense - e non solo - Frank Ocean è tanto importante quanto gli altri che abbiamo citato. Con i suoi dischi il rapper californiano ha avuto (e continua ancora oggi ad avere) non poca influenza sulla scena: tutti gli appassionati del genere possono confermarvi che "Channel orange", il suo album di debutto del 2013 è uno dei principali dischi spartiacque della black music. Prima di metterci la faccia, però, Frank Ocean (vero nome Christopher Breaux, nato a Long Beach, in California, il 28 ottobre 1987) ha fatto una serie di altre esperienze: è stato ghostwriter, membro del collettivo hip hop Odd Future e anche autore per altri cantanti e rapper. Nel giorno del suo compleanno abbiamo messo insieme alcune tracce scritte per altri interpreti prima di raggiungere il successo.