L’ex membro dei Fugees sarà il protagonista di un musical d’animazione distribuito dalla piattaforma di streaming video e prodotto dallo stesso Wyclef Jean insieme alla Stampede, la società fondata dallo storico produttore Greg Silverman.

La sceneggiatura, che sarà ispirata dall’infanzia di Jean in Haiti, sarà scritta da Justin Marks che si è detto molto influenzato nel proprio sviluppo artistico sia dalla musica di Wyclef Jean che dalla cultura haitiana definendo “un onore” la possibilità di lavorare al film.

Wyclef Jean a proposito della pellicola, invece, ha detto:

Sono cresciuto nella povertà, ma la mia immaginazione è sempre stata ricca. Oggi, vedere le fantasie di quando ero bambino trasformarsi in realtà con Netflix e i miei partner di produzione, fa nascere in me il desiderio di trasmettere un messaggio ai bambini delle baraccopoli di tutto il mondo: non smettete mai di sognare