È stato lo stesso rocker di Zocca a rispondere ai pettegolezzi relativi al Vasco Non Stop Live 2019, che farà tappa allo Stadio San Siro di Milano e alla fiera di Cagliari, con un post su Instagram il più chiaro possibile, per dissipare qualunque dubbio:

“Il VascoNonStopLive2019 farà tappa ESCLUSIVAMENTE a Milano e Cagliari !!

A SanSiro perchè nel 2018 non è stato possibile e in Sardegna dove manco da un pò . lo scorso giugno al Sud.. il prossimo in Sardegna ! Tutto chiaro no?

NON ci saranno altre città quindi tutti a Milano o a Cagliari !! #vasco #vascorossi#vascononstop #vascononstoplive2018#vascononstoplive2019 #goodnews"