Everly Brothers, tutte le volte che sono stati nella Top Ten USA

Isaac Donald "Don" Everly (nato l’1 febbraio del 1937) e Philip "Phil" Everly (nato il 19 gennaio del 1939 e morto il 3 gennaio del 2014, cinque anni fa) sono stati un duo vocale e chitarristico di enorme successo, ma, cosa ancor più importante, hanno costituito un modello e un’ispirazione per decine di artisti della seconda metà del secolo scorso, primi fra tutti i Beatles, con le loro armonie vocali e il loro rock gentile spruzzato di country. Dal loro debutto discografico, “Bye bye love”, avvenuto nel febbraio del 1957, alla fine della loro carriera, durata fino al 2006 (sempre in coppia, con un intervallo da solisti fra il 1973 e il 1983), hanno pubblicato centinaia di canzoni, molte delle quali sono diventate dei classici, nella loro versione o in reinterpretazioni successive. Nelle prossime pagine vi proponiamo in ordine cronologico tutti i loro singoli entrati nella Top Ten statunitense di “Billboard".