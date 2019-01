Pesarese di nascita, Riziero Ortolani – morto a Roma il 23 gennaio del 2014 – è stato un musicista importante, in particolare per il suo contributo al mondo delle colonne sonore: a parte la più citata, “More”, per il film “Mondo cane” del 1962, ne ha firmate più di duecento per il cinema, e parecchie per la televisione, per teleromanzi sceneggiati e serie a puntate. Arrangiatore e compositore, è stato molto apprezzato anche all’estero: “More” ha vinto un Grammy ed è stata candidata all’Oscar, mentre uno degli estimatori più convinti di Ortolani è Quentin Tarantino, che ha spesso impiegato i temi musicali del compositore italiano per le colonne sonore dei suoi film. Nelle prossime pagine vi proponiamo alcuni brani scritti da Ortolani.