Top of the Pops, noto anche come TOTP, è stato un programma televisivo della BBC britannica, iniziato con la prima puntata l’1 gennaio 1964 e trasmesso continuativamente ogni giovedì sera fino al 30 luglio 2006. Il programma, dalla struttura molto semplice, prevedeva a presentazione a ritroso della top ten dei singoli intervallata dall’esibizione, spesso dal vivo, di artisti in classifica.

Nelle pagine che seguono vi proponiamo i brani che sono stati protagonisti della prima puntata di TOTP, quella dell’1 gennaio 1964.