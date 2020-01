Nato a Torino per caso il 27 aprile del 1912, ma romanissimo di famiglia e di tradizioni (a Roma è morto il 2 gennaio 1991), Renato Ranucci (in arte Rascel) è stato attore, ballerino e cantante, avendo fatto una lunga gavetta nel teatro di rivista. A un lungo successo in teatro (nelle commedie musicali), al cinema e in televisione ha affiancato anche ottimi risultati come cantante, ottenendo parecchi successi discografici. Di seguito vi proponiamo le sue canzoni più note.