Mietta, trenta anni di carriera alle spalle

Daniela Miglietta in arte Mietta, nata il 12 novembre 1969, si è fatta conoscere dal grande pubblico sin da giovanissima quando, in coppia con Amedeo Minghi, partecipò al festival di Sanremo 1990 giungendo terza con la indimenticabile “Vattene amore”.

In realtà quella non fu la prima partecipazione di Mietta alla nostra manifestazione canora più importante, il suo debutto sul palco di Sanremo risale infatti al 1988 quando si presentò nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Sogno”.

Quella del 1988 fu la prima di (per ora) otto partecipazioni al festival di Sanremo. La sua carriera non si limita al mondo della musica nel quale ha pubblicato dieci album, ma spazia in quello della letteratura (due volumi all’attivo) e in quello della recitazione con la partecipazione a un buon numero di film.

Per porgerle i nostri migliori auguri di buon compleanno, però, vogliamo pubblicare i video delle sue otto partecipazioni al festival di Sanremo.