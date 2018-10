Raggiungerà il mercato il prossimo 26 ottobre la riedizione ampliata e arricchita per celebrare il venticinquennale dalla pubblicazione di "Viaggio senza vento", quarto album in studio della band un tempo guidata da Francesco Renga e Omar Pedrini che consegnò definitivamente i Timoria al successo presso il grande pubblico: il disco tornerà nei negozi in sotto forma di doppio CD con l’album originale rimasterizzato dai nastri originali e l’aggiunta di un bonus disc con il brano inedito “Angel” (scritto di getto da Omar Pedrini subito dopo aver appreso della morte del leader dei Nirvana Kurt Cobain), la cover di “I Can’t Explain” degli Who e le versioni demo di 11 brani, la versione in doppio LP in vinile da 180 grammi disponibile ora per la prima volta e un box deluxe in edizione limitata e numerata contenente il doppio CD, il doppio LP in vinile giallo, un poster del tour di “Viaggio Senza Vento” e un esclusivo book di 56 pagine con foto inedite dagli archivi dei Timoria e le testimonianze dei cinque membri della band, di Mauro Pagani e di Eugenio Finardi, entrambi coinvolti nelle session di registrazione del disco.

"Dopo i primi due album eravamo diventati una band di riferimento per il movimento alternativo ma il terzo disco, quello della consacrazione, fu un mezzo passo falso", ricorda Omar Pedrini: "Eravamo scontenti del sound, cercavamo una sonorità tutta nostra. Eravamo a un punto morto. Proposi alla band di registrare un concept album, alla 'Tommy' [degli Who, ndr], una storia unica, un unico atto. Sembrava una follia per quegli anni: la storia del mio alter ego Joe e il sogno alchemico di trasformazione della materia volgare in oro, di un perdente in guerriero. Un viaggio dentro e fuori sé stesso. Il tema del viaggio come ricerca. Un album come si usava negli anni ‘70, e da quell’epoca aurea invitammo infatti due prestigiosi ospiti simbolo come Pagani e Finardi. La frase più significativa di quei tre mesi folli, che ho ben stampata in testa è del maestro Ghedi: 'Quantomeno, anche se torneremo a lavorare in fabbrica, avremo fatto un disco con le palle'".

"'Viaggio senza vento' per me non è solo un disco, canzoni, musica e parole", ha fatto eco a Pedrini Francesco Renga: "E' soprattutto la fotografia di un periodo meraviglioso della mia vita. Sono le istantanee della mia giovinezza più bella, artistica, creativa e non solo".

"Fu un periodo di straripante creatività e libertà , registravamo qualsiasi cosa ci venisse in mente", ha aggiunto Diego Galeri: "Celebrarlo oggi a 25 anni dalla pubblicazione credo sia doveroso per noi ma ancor di più per tutte le persone che ci hanno conosciuto grazie a quel disco e poi seguito fino ad oggi con un affetto e una dedizione straordinaria".

"Eravamo giovani e ci sentivamo molto diversi, pieni di amore per il cinema la letteratura e la musica e abbiamo sfogato tutto il nostro cuore e le nostre energie, ci siamo svuotati in questo vaso che per me è un capolavoro intimo da cui mai mi separerò", ha spiegato Enrico Ghedi, mentre Carlo Alberto Pellegrini ha aggiunto: "Da quel momento è iniziata la fase adulta dei Timoria come band. 'Viaggio senza vento' ci ha dato una forza tale che è durata per tutti gli anni successivi e il tour che seguì il disco fu lunghissimo e trionfale tanto da lasciarmi la sensazione di far parte di un gruppo che avrebbe lasciato il segno".

Ecco, di seguito, la tracklist della riedizione per il venticinquennale di "Viaggio senza vento":

CD 1

Senza vento

Joe

Sangue impazzito

Lasciami in down

Il guardiano di cani

La cura giusta

La fuga

Verso oriente

Lombardia

Campo dei fiori jazz band

Freedom

Il mercante dei sogni

La città del sole

La città della guerra

Piove

Il sogno

Come serpenti in amore

Frankenstein

La città di Eva

Freiheit

Il guerriero



CD 2 – Bonus Tracks

Angel *

I Can’t Explain **

Senza Vento - demo

Sangue Impazzito - demo

La Cura Giusta - demo

Verso Oriente - demo

Lombardia - demo

Freedom - demo

La Città Del Sole - demo

Piove - demo

Il Sogno - demo

Come Serpenti In Amore - demo

Taruni Taruni (Canto Bengalese) - demo



* brano inedito

** disponibile per la prima volta