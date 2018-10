I Metallica erano headliner, ieri sera, sabato 6 ottobre, all’Austin City Limits, nell’ambito del tour di tre anni - “WorldWired” - con cui stanno portando in giro per il mondo il loro ultimo album, "Hardwired... To Self-Destruct”,uscito nel 2016; il tour, iniziato in Sudamerica un mese prima della pubblicazione dell’album, è poi proseguito in Nord America, Asia e Europa (la band ha suonato anche in Italia lo scorso febbraio, e ha già annunciato il ritorno dalle nostre parti per il prossimo maggio 2019).

Il concerto di Austin, trasmesso in streaming, è ora interamente disponibile: lo potete vedere qui sotto, dopo la scaletta che potrà servirvi per orientarvi nella visione).

SETLIST

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone) - musica e immagini di apertura, dal film “Il buono, il brutto e il cattivo” di Sergio Leone

Hardwired Intro

Hardwired

Atlas, Rise!

Seek & Destroy

Creeping Death

Welcome Home (Sanitarium)

Now That We're Dead

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Fuel

Moth Into Flame

Sad but True

One

Master of Puppets

Bis:

Battery

Nothing Else Matters

Enter Sandman (con l’outro di 'The Frayed Ends of Sanity')

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VHllIdeEZ1k