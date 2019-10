Simon Le Bon, il principe degli anni ottanta

Chi non c’era negli anni ottanta non può avere un’idea completa di quello che sono stati e hanno rappresentato negli anni ottanta i Duran Duran. E, per la proprietà transitiva, di quale accidenti di sex symbol fosse il loro cantante Simon Le Bon (anche se molte fan gli preferivano il bassista John Taylor).

Oggi Simon compie 61 anni. Non è più un sex symbol - anche se si difende ancora benino - e nel frattempo è diventato anche nonno. A favore di Taro Arturo - questo il nome del nipotino di Simon Le Bon - di tutte le fan alle quali ha fatto battere forte forte il cuore e anche per quanti a quell’epoca non erano ancora nati, nelle pagine a venire vogliamo celebrare il compleanno di Simon, gli anni ottanta e la musica dei Duran Duran.