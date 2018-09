Il 5 ottobre Universal Music pubblicherà “Imagine – The Ultimate Collection”, uno speciale cofanetto di sei dischi che celebra la seconda fatica di studio solista dopo lo scioglimento dei Beatles di John Lennon, “Imagine” (1971). Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa

Si tratta di una collezione di 140 storiche tracce, remixate e rimasterizzate, autorizzata da Yoko Ono Lennon, che ne ha supervisionato la produzione e la direzione creativa. Attraverso quattro CD e due Blu-ray, questa edizione ampliata offre una varietà di esperienze di ascolto. Dai nuovi Ultimate Mixes dell'album, che svelano nuovi livelli di profondità sonora, definizione e chiarezza di queste canzoni, fino ad arrivare ai Raw Studio Mixes che consentono all'ascoltatore di sentire le prime registrazioni di Lennon e della Plastic Ono Band, passando per il 5.1 Surround Sound mix ed un Quadrasonic AlbumMix, con i quattro originali canali audio rimasterizzati in quadrifonia per la prima volta in quasi cinquant'anni.

Completano il percorso di ascolto demo inediti, rari outtake e frammenti isolati di canzoni, oltre al "The Evolution Documentary", un esclusivo montaggio audio track-by-track che spiega nel dettaglio il percorso di ciascun brano, dal demo al master, passando per le prove, le registrazioni, l'ascolto dei nastri multi-traccia e persino le chiacchiere in studio.

“Imagine” sarà pubblicato in molteplici formati fisici e digitali, compresi una Deluxe Edition in 2 CD, una nuova versione in singolo CD, un doppio LP 180 grammi in vinile nero e un doppio LP180 grammi in vinile trasparente in edizione limitata. La versione digitale di “Ultimate Collection” comprenderà gli audio dei quattro CD, mentre la Deluxe e la Standard avranno anche gli equivalenti in digitale.

"Imagine è stato originariamente realizzato con immenso amore e attenzione per i bambini di tutto il mondo. Spero che vi piaccia", dichiara Yoko Ono Lennon nella prefazione del libro di 120 pagine che accompagna il box set. L'album originale Imagine è stato fedelmente remixato da Paul Hicks agli Abbey Road Studios, sotto la supervisione di Yoko Ono Lennon. Inoltre, Hicks ha rimasterizzato i quattro canali originali del mix Spector/Lennon/Ono di Imagine in quadrifonia, per la prima volta dalla pubblicazione originaria.



La versione stereo dell'album "Imagine" vero e proprio e i singoli remixati e gli extra, come "Power To The People", "God Save Us", "Do The Oz", oltre al classico natalizio "Happy Xmas (War Is Over)", costituiscono il Disco 1. Sia l'album che i singoli scartati sono contenuti nel Disco 2 insieme a quattro Elements Mixes, comprendenti versioni acustiche di "Imagine" e "How?", oltre a "Oh My Love" con soli voce e piano, e basso e batteria di "Jealous Guy." Gli Elements Mixes sono stati creati da pochi elementi basilari del multitraccia originale per svelare più profondi livelli di dettaglio e chiarezza nelle sorgenti utilizzate per i mix master, che sono stati coperti o ridotti in mono al fine di dilatarli e presentarli con un suono più ampio, chiaro e brillante. Vi sono anche le versioni estese di tracce iconiche di Imagine come "I Don't Wanna Be A Soldier Mama I Don't Wanna Die", "How Do You Sleep?" e "Oh Yoko!". Sul Blu Ray Disco 2, i Raw Studio mix sono presentati in 5.1 surround per un'esperienza unica che pone l'ascoltatore al centro degli Ascot Sound Studios con Lennon di fronte e la band che suona attorno e dietro.



Il Disco 4 comprende la versione audio di "The Evolution Documentary", realizzato da Sam Gannon in mono. Questo documentario racconta l'intera storia di ciascuna canzone di "Imagine", attraverso un viaggio specifico dal demo al master, passando per le istruzioni, le prove, le registrazioni, l'ascolto dei multitraccia e le chiacchiere in studio.



Nel primo disco Blu-ray, il surround-sound mix ad alta risoluzione di Hicks sia dell'album che dei singoli la fa da padrone con l'aggiornato Quadrasonic mix, in aggiunta agli hi-res stereo mix dei singoli e degli outtake. Nel secondo disco Blu-ray trova posto "In The Studio and Deeper Listening", che contiene i mix surround-sound e stereo delle versioni estese dell'album, outtake, e gli Elements Mixes già presenti nei CD. In più, ci sono ventinove minuti di audio d'archivio come tributo del DJ e amico di lunga data Elliot Mintz, con le sue interviste rivelatrici, filosofiche e ricche di humor a John & Yoko.

"Imagine" arriva inoltre anche nelle sale cinematografiche italiane grazie a Nexo Digital come evento speciale solo per tre giorni, l'8, 9 e 10 ottobre. Per la prima volta sul grande schermo (elenco delle sale www.nexodigital.it) sarà possibile ascoltare "Imagine", restaurato in 4K con audio interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos.



Infine, verrà pubblicato il 9 ottobre 2018 il libro "Imagine John Yoko", curato dalla stessa Yoko Ono e che racconta la genesi, l'evoluzione e i retroscena del leggendario album attraverso i dialoghi di John, Yoko e i ricordi di chi c'era. L'80% del materiale è inedito: immagini, artwork, approfondimenti e testimonianze immergono il lettore nell'atmosfera dei luoghi che hanno visto nascere il disco.