Tutta la potenza del grunge nel suono rotondo e corposo di un gruppo di ottoni. Dave Grohl ha provato a fare un piccolo esperimento, durante una recente esibizione sul palco del Voodoo Threauxdown Festival di Los Angeles: suonare "In bloom" dei Nirvana, una delle canzoni simbolo della band di "Smells like teen spirit", insieme al collettivo jazz di New Orleans composto dal trombettista Trombone Shorty e dalla sua Orleans Avenue. Curiosi di scoprire cosa ne è venuto fuori? Guardate il video qui sotto:

Non è la prima volta che il frontman dei Foo Fighters condivide il palco con Trombone Shorty. Nel 2014 i due si esibirono insieme, sempre al Voodoo Threauxdown Festival, riproponendo "This is call" - il primo singolo dei Foo Fighters pubblicato da una major - in una versione inedita