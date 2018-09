Arrivano i primi importanti aggiornamenti sulla misteriosa pubblicazione delle canzoni di Battisti/Mogol su Spotify e Deezer. Dopo la pubblicazione del nostro articolo abbiamo contattato l'ufficio stampa italiano di Spotify, che ha fatto sapere a Rockol che per ora "non ci sono commenti" da parte della piattaforma. Nel frattempo, tuttavia, le canzoni del cantautore di Poggio Bustone che erano state pubblicate su Spotify sono state bloccate e dunque non sono più riproducibili (tanto quelle contenute nel "best of" in lingua italiana quanto quelle incluse nel "best of" in lingua spagnola). Curiosamente, tra tutte le canzoni delle varie raccolte pubblicate dalla Universal Digital Enterprises negli ultimi giorni, dedicate - come già riportato da Rockol - a diversi artisti della musica italiana, solo quelle di Battisti/Mogol sono state bloccate su Spotify: restano invece ancora riproducibili quelle contenute nelle raccolte dedicate a - tra gli altri - Adriano Celentano, Domenico Modugno, Luigi Tenco e Gino Paoli. Le canzoni di Battisti/Mogol risultano invece ancora riproducibili su Deezer.