Lauryn Hill è attualmente in tour per festeggiare il ventennale del suo album di debutto come solista, "The miseducation of Lauryn Hill", un disco molto amato non solo dai suoi fan ma dagli appassionati del moderno r&b più in generale. Per aprire i concerti del tour erano stati chiamati due artisti importanti della "nuova" musica black come Santigold e Nas, che però ora sono stati improvvisamente "licenziati".

Gli spettatori degli ultimi concerti, infatti, non hanno avuto modo di assistere alle esibizioni di Santigold e di Nas prima dello show dell'ex cantante dei Fugees. Gli organizzatori del tour non hanno diffuso alcuna comunicazione in merito alla vicenda: sono stati gli stessi artisti a spiegare, via social, che gli organizzatori avrebbero scelto di fare a meno della presenza degli artisti di apertura per le restanti date.

I will no longer be performing on The Miseducation Of Lauryn Hill Tour at the following dates due to the tour organizers' decision to reduce the support. So sorry to disappoint my fans.



9/14: Vancouver, BC

9/15: Seattle, WA

9/22: Phoenix, AZ

9/26: Denver, CO — Santigold (@Santigold) September 15, 2018