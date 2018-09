Tra Eminem e Machine Gun Kelly non c'è moltissima simpatia. La rivalità tra i due ebbe inizio qualche anno fa, quando Machine Gun Kelly pubblicò su Twitter un post poco carino rivolto alla figlia di Slim Shady. Eminem non gliel'ha mai perdonato e in "Kamikaze", il suo ultimo album, uscito a sorpresa alla fine di agosto, ha inserito un pezzo indirizzato proprio a MGK, "Not alike": "You say you're affiliated with murderers, killas / the people you run with are thuggin' / but you just a wannabe gunna / like you was gonna do somethin'", rappa Eminem nella traccia, riferendosi ad un pezzo di Machine Gun intitolato "The Gunner".

MGK gli ha risposto per le prime - nel vero senso della parola - con "Rap devil", un riferimento - già a partire dal titolo - a "Rap god" di Eminem: "Hello Marshall, my name's Colson / you should go back to 'Recovery' / I know your ego is hurtin' / just knowin' that all of your fans discovered me".

La risposta di Eminem non si è fatta attendere. Il rapper di "My name is" ha scritto e registrato appositamente una nuova traccia. Si intitola "Killshot", è stata pubblicata venerdì e nel giro di un paio di giorni ha superato quota 40 milioni di visualizzazioni su YouTube: "My biggest flops are your greatest hits / I'd rather be 80-year-old me than 20-year-old you / this is it / as big you're gonna get / so enjoy it, had to give you a career to destroy it".