Donald Glover, in arte Childish Gambino, ha citato in giudizio la sua precedente etichetta Glassnote Records nell’ambito di una disputa relativa alle royalties del rapper. L’artista sostiene - riporta la statunitense Pitchfork, che ha preso visione dei documenti – che la casa discografica gli sia debitrice di più di 10mila dollari di diritti legati allo streaming e che avrebbe manipolato i pagamenti previsti dall’accordo che era stato stipulato tra le parti. Glover, nell’accusare la Glassnote Records, cita questioni relative alla violazione del contratto, alla buona fede, alla correttezza e al dovere fiduciario, nonché alla negligenza.

La causa intentata dal rapper di Altanta fa seguito alla diatriba iniziata nell'estate appena trascorsa e arriva in risposta alla mossa dell’etichetta, che aveva in precedenza chiesto a un giudice di mediare nella disputa, dopo che, come aveva dichiarato la Glassnote Records, “Donald Glover aveva lamentato che gli fosse dovuto il 95% delle royalties SoundExchange mentre noi siamo legalmente e contrattualmente tenuti a condividere i diritti al 50/45”. Per poi concludere: “Non chiediamo nulla indietro a Donald Glover, solo che ci sia possibile trattenere i soldi che sono nostri e che ci sono stati già pagati”.

Quanto detto dall’etichetta è smentito del rapper, che accusa che la percentuale trattenuta dalla Glassnote – per la quale l’artista ha pubblicato i tre album “Camp”, “Because the Internet” e “Awaken, My Love!”, tra il 2011 e il 2016 - sia stata dal 100%.

Durante il suo concerto di ieri a New York, nell’ambito del “This Is America Tour” dell’artista, Childish Gambino ha messo in scena un brano inedito, presentandolo così: “Ecco alcuna robaccia alla quale sto lavorando”. Potete ascoltare il brano qui: