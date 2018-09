Non sempre i Four Horsemen cadono in piedi. Durante il set di Sioux Falls, in South Dakota, dello scorso 11 settembre, l’addetto alle sei corde della formazione, Kirk Hammett, è inciampato sul palco, chitarra alla mano, facendo qualche rotolone prima di riuscire a rialzarsi. Il video di quanto accaduto è stato diffuso dal compagno di band Lars Ulrich e nella clip amatoriale si vede come il batterista, divertito dall’accaduto – Hammett, s’intende, non si è fatto nulla – abbia imitato il capitombolo del collega metallaro, aiutato poi dal complice Trujillo, dal 2003 bassista dei Metallica, a tornare in piedi.

La formazione statunitense è impegnata, e lo sarà fino alla metà del mese di marzo, nel suo “WorldWired Tour” a supporto del decimo album di studio della band, “Hardwired… To Self-Destruct”, uscito due anni fa. Inaugurato nel febbraio 2019, il tour ha fatto tappa anche dalle nostre parti, con un set a Torino - qui la nostra recensione - e due a Bologna.

James Heatfield e compagni si preparano a dare alle stampe l’edizione deluxe della loro quarta fatica di studio, “... And Justice For All”, in uscita il prossimo 2 novembre. Il disco, datato 1988, è stato il primo grande successo commerciale targato Metallica, complice anche il singolo “One”, uno dei classici della formazione, che vi è contenuto.