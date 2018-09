Come già abbiamo scritto un paio di mesi fa è in uscita “Blood Red Roses”, trentesimo album della lunga carriera di Rod the Mod – ovvero Sir Rod Stewart (il titolo nobiliare gli è stato conferito nel 2015). La data fissata per la pubblicazione è il 28 settembre; l’album, “Blood Red Roses”, conterrà 13 canzoni e arriva a quasi 50 anni esatti dalla data in cui l’artista ha firmato il suo primo contratto da solista. Il nuovo lavoro, che è stato prodotto a quattro mani da Stewart e da Kevin Savigar, suo collaboratore dal 1978, è stato anticipato oggi 14 settembre dal primo singolo, intitolato “Look in Her Eyes”. A proposito della nuova canzone Rod Stewart ha così dichiarato:



“L’ho scritta pensando ai ragazzi. Ho pensato ai tanti giovani in coda fuori dai club: è un consiglio su come tentare un garbato approccio con le ragazze. Sta poi all’ascoltatore dare la giusta interpretazione del finale della storia"