Francesco Tarducci in arte Nesli annuncia per il 22 marzo del prossimo anno l’uscita di un nuovo album intitolato “Vengo in pace”, a quasi tre anni dal precedente “Kill karma”. Il disco conterrà tredici brani inediti e quattro skit del cantautore.

Congiuntamente all’annuncio dell’uscita dell’album vi è l’annuncio del tour primaverile a supporto di “Vengo in pace”. Questo il calendario ad oggi confermato:

21 marzo – Roma – Atlantico

26 marzo - Bolzano - Teatro Concordia

28 marzo - Firenze - Flog

29 marzo - Bologna - Estragon

31 marzo - Torino - Hiroshima Mon Amour

04 aprile - Napoli - Casa della Musica

05 aprile - Bari - Demodè

06 aprile - Catania - Land

11 aprile - Milano – Alcatraz

I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, i biglietti acquistati in precedenza per le date del Nesli club tour 2018 posticipati in primavera, sono validi per il “Vengo in pace” club tour 2019. Eventuali rimborsi possono essere effettuati nei punti vendita dove acquistati entro il 30 novembre.