L’altro ieri a Perth (Australia) i Queens of the Stone Age hanno chiuso dopo 129 concerti il loro tour mondiale a supporto di “Villains”, l’album pubblicato dalla band di Josh Homme nell’agosto 2017.

Tra tutti questi live, quello più particolare e (forse) sentito, l’hanno tenuto lo scorso 3 settembre a Hobart. Uno show acustico al Museum of Old and New Art della capitale della Tasmania il cui ricavato è stato destinato al reparto pediatrico del Royal Hobart Hospital.

La band, il giorno seguente, ha consegnato personalmente l’assegno – 20.000 dollari - ai responsabili dell’ospedale e ha portato regali a tutti i ragazzini ricoverati nel reparto. Più sotto potete vedere il video di “The way you used to do” che i Queens of the Stone Age hanno pubblicato sul loro canale YouTube.