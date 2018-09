Il prossimo 26 ottobre Sony Classical spedirà nei negozi "The soldier's tale", nuovo progetto che coinvolge - da protagonista - l'ex membro dei Pink Floyd, dedicato ad un'opera del compositore russo Igor Stravinskij, l'"Histoire du soldat". Waters è stato chiamato a vestire i panni del narratore della storia raccontata da Stravinskij - in collaborazione con il poeta e scrittore svizzero Charles-Ferdinand Ramuz (che firmò il libretto, in francese) - nella sua opera, composta nel 1918 (praticamente all'inizio della Prima Guerra Mondiale, mentre la Russia veniva internamente sconvolta dalla rivoluzione) e eseguita per la prima volta il 28 settembre dello stesso anno.

"The soldier's tale" (o, se preferite chiamarla con il titolo originale, "Histoire du soldat") è un'opera da camera per sette strumenti: violino, contrabbasso, clarinetto, fagotto, trombone, percussioni e cornetta (spesso sostituita dalla tromba). Il libretto, che vide Charles-Ferdinand Ramuz ispirarsi a diverse favole russe, racconta la storia di un soldato che, in licenza per dieci giorni, torna a casa suonando il violino durante il tragitto. Ad un certo punto, gli appare il diavolo e gli propone un patto: il suo strumento in cambio di un libro che lo renderà ricco.

Per narrare la storia, Waters (che ha perso il nonno durante la Prima Guerra Mondiale e il padre durante la Seconda) ha deciso di usare volutamente un accento inglese. I sette musicisti con cui il musicista - non nuovo a incursioni nel campo della cosiddetta "musica colta": ricordate quando nel 2005 eseguì l'opera "Ça ira"? - ha realizzato il progetto sono tutti legati al Bridgehampton Chamber Music Festival.

Ecco, di seguito, copertina e tracklist:

1. The Soldiers March

2. The Soldier is Tired

3. Airs by a Stream

4. As You Can Hear...

5. The Soldiers March (Reprise)

6. Eventually, Joseph Reaches his Home Village...

7. Pastorale

8. The Soldier, Disconsolate...

9. Pastorale (Reprise)

10. The Soldier, Slowly Coming Back to Himself...

11. Airs by a Stream (Reprise) - To Stretch Out on the Grass...

12. Hey Satan, You Bastard...

13. Airs by a Stream (2nd Reprise)

14. Nowt to be Gained Here...

15. The Soldiers March (2nd Reprise): Down a Hot and Dusty Track...

16. He Doesn't Even Know Himself...

17. The Soldiers March, (3nd Reprise): Will he Take the Road to Home...

18. He doesn't have a Home Anymore...

19. The Royal March

20. So all was Arranged...

21. Later that Night...

22. The Little Concert - Light Floods the Eastern Sky...

23. The Soldier, with a Confident Air...

24. Three Dances - Tango, Pt. 1

25. Three Dances - Tango, Pt. 2

26. Three Dances - Waltz & Ragtime

27. So First a Tango...

28. The Devil's Dance

29. The Devil, Confused...

30. The Little Chorale

31. The Devil Recovers Some of his Wits

32. The Devil's Song - All Right! You'll be Safe at Home...

33. Hm, a Fair Warning...

34. Grand Chorale (Part 1)

35. Spring, Summer, Autumn...

36. Grand Chorale (Part 2)

37. Steady Now...

38. Grand Chorale (Part 3)

39. Steady, Just Smell the Flowers...

40. Grand Chorale (Part 4)

41. Now I have Everything...

42. Grand Chorale (Part 5)

43. The Princess, all Excited...

44. Grand Chorale (Part 6)

45. And so, Off They Go...

46. Triumphal March of the Devil