A giudizio di qualcuno è stato il più grande interprete del soul di sempre, ma le classifiche crediamo che lascino il tempo che trovano quando si parla di arte. E Solomon Burke è stato un artista sulla cui grandezza nessuno può avere dubbi. E’ stato autore di alcuni classici (su tutti “Everybody needs somebody to love”), è stato interprete di indiscutibile talento, possedeva uno smisurato carisma pari almeno alla sua smisurata stazza. Ci ha lasciato all’età di 70 anni il 10 ottobre 2010. La sua musica verrà ascoltata per sempre.