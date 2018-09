In attesa di tornare sui palchi per le cinque date evento che il prossimo mese, al Fabrique di Milano, lo vedranno festeggiare i suoi primi venticinque anni di carriera, J-Ax pubblica un nuovo singolo.

La canzone che segna il ritorno dell'ex Articolo 31 come solista dopo la collaborazione con Fedez per il progetto "Comunisti col Rolex" è "Tutto tua madre": il brano è disponibile da oggi, venerdì 14 settembre, e potete ascoltarlo proprio qui sotto.

A proposito di Articolo 31: è notizia di appena due giorni fa che i cinque concerti al Fabrique di Milano vedranno J-Ax tornare a condividere il palco con Dj Jad , l'altra metà del duo di "Domani smetto". L'annuncio è arrivato a sorpresa sui canali social ufficiali di Ax: "Non voglio prendere il per il culo nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera - i primi 10 anni negli Articolo 31", ha scritto il rapper ai suoi fan.