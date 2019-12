Paul Rodgers compie oggi 70 anni: i video ufficiali coi Bad Company

Benché iscritto a buon diritto nel pantheon delle grandi voci rock di tutti i tempi, il destino ha fatto raccogliere a Paul Rodgers meno di quanto avrebbe meritato: già segnalatosi all'attenzione di colleghi e appassionati nel 1968 coi Free, quella del cantante nato a Middlesbrough il 17 dicembre 1949 - che proprio oggi compie 70 anni - è stata una carriera fortemente influenzata da coincidenze più bizzarre che sfortunate. Come, per esempio, quando nel '71 i Doors lo cercarono - senza successo - per sostituire l'appena scomparso Jim Morrison, senza però riuscire a trovarlo e a chiudere un accordo. O come quando, due anni più tardi, ricevette una proposta di ingaggio - rifiutata, a causa dei progetti coi nascenti Bad Company - da parte di Ritchie Blackmore, desideroso di ingaggiarlo come sostituto del dimissionario Ian Gillan nei Deep Purple.

Indubbiamente talentuoso ma inevitabilmente destinato al ruolo di seconda scelta - sebbene di lusso - Rodgers scelse di dire "sì" nel 2005 a Brian May, che gli propose la più scomoda e scottante delle occupazioni, cioè quella di far rivivere la leggenda di Freddie Mercury: lui ci si mise d'impegno, non solo sui palchi, ma anche in studio, registrando con i Queen anche un album di inediti in studio, "The Cosmos Rocks" del 2008. Le icone, tuttavia, non sono rimpiazzabili: nonostante, anni prima, avesse ricevuto un attestato di stima dallo stesso Mercury, Rodgers - almeno agli occhi del grande pubblico contemporaneo - passò per colui che fallì in un'impresa, poco importa se impossibile.

Sarebbe tuttavia ingeneroso ridurre Rodgers alla sua poco memorabile avventura con quello che fu il gruppo di "Bohemian Rhapsody". Indicato da illustri colleghi - tra gli altri, Ronnie Van Zant e Alison Krauss - come una delle voci più dotate della sua generazione, il già frontman di Firm e Law ha pagato lo scotto di essere allo stesso tempo un session man e un frontman: una platea essenzialmente romantica com'è quella rock "perdona" a un chitarrista di mettere le proprie capacità al servizio di un progetto, ma a un cantante no.

Per celebrare il settantesimo compleanno di Paul Rodgers, abbiamo deciso di segnalarvi tutti i video ufficiali registrati coi Bad Company, band che - a partire dal 1973 - lo vide in azione con alcune delle figure più rilevanti sul panorama musicale britannico: buona visione, e buon ascolto!