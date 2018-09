Ora è ufficiale: il nuovo album in studio degli Smashing Pumpkins, "Shiny and oh so bright", uscirà il 16 novembre. Le indiscrezioni degli scorsi giorni sono state confermate dalla stessa band, che nel frattempo ha pubblicato anche una nuova anticipazione del disco, il singolo "Silvery sometimes (Ghosts)", la seconda dopo "Solara" (uscita all'inizio di giugno). Potete ascoltare la nuova canzone di Billy Corgan e compagni proprio qui sotto:

"Shiny and oh so bright" è l'ideale seguito di "Monuments to an elegy" del 2014. L'album è stato prodotto da Rick Rubin ed è il primo frutto della reunion che quest'anno ha visto Billy Corgan tornare a suonare - e a registrare - con James Iha e Jimmy Chamberlin, membri originali della formazione. Di seguito, la tracklist dell'album:

"Knights of Malta"

"Silvery sometimes (Ghosts)"

"Travels"

"Solara"

"Alienation"

"Marchin' on"

"With sympathy"

"Seek and you shall destroy"