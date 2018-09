Quanti fossero passati davanti al municipio di New York, a Manhattan, stamane avrebbero goduto di uno spettacolo quanto meno originale: in un grande letto, fianco a fianco, vi erano sdraiati la vedova di John Lennon Yoko Ono, l’ex Beatles Ringo Starr e il noto attore (ma anche musicista) Jeff Bridges.

Ringo e Yoko, attorniati da un nutrito nugolo di persone, hanno inscenato questo bed-in a sostegno delle scuole pubbliche della ‘Grande Mela’. A loro si sono uniti il sindaco di New York Bill De Blasio e il presidente del consiglio comunale Corey Johnson. Bridges si è unito in veste di portavoce nazionale dell’organizzazione no-profit Share Our Strenght che promuove il programma di nutrizione per l'infanzia No Kid Hungry.

Il 'bed-in' faceva parte della quinta edizione del 'Come Together: NYC', che ha segnato il ritorno del John Lennon Educational Tour Bus: uno studio di produzione mobile che offre esperienze creative per studenti di tutte le età .

Il tema di quest'anno del ‘Come Together: NYC’ era l’attivismo. Studenti di varie scuole si sono radunati fuori dal municipio con cartelli che riportavano scritti sopra gli slogan "Bed Peace", "Hair Peace" e "Imagine Peace", e hanno cantato la celeberrima canzone di John Lennon "Give Peace A Chance". Il John Lennon Educational Tour Bus si mise in azione per la prima volta nel 1998 con l'intento di continuare l'eredità di Lennon di promuovere l'unità attraverso l'arte.

Ringo Starr non ha mancato di scherzare: "Che giornata incredibile, finalmente sono a letto con Yoko”. Yoko sdraiata a fianco di Ringo ha aggiunto sorridente: "Penso che forse John ci sta ascoltando. Dai una possibilità alla pace...ricorda che stiamo creando il mondo."

Una band ha suonato "Imagine" di Lennon e durante l’esibizione il sindaco De Blasio ha fatto il segno della pace mentre teneva la mano di Yoko Ono.