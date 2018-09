La stella del rap, tornato sulle scene a sorpresa con il suo nuovo album “Kamikaze”, a qualche mese soltanto di distanza dal precedente “Revival”, ha condiviso il video di uno dei brani della sua ultima fatica, “Lucky You”, in featuring con il rapper Joyner Lucas. La clip fa seguito a quella di “Fall” – uno dei tanti brani dell’album a più riprese criticato, anche dallo stesso coautore Justin Vernon - pubblicata nei giorni scorsi. Potete vedere il video qui:

“Kamikaze”, già campione di vendite tanto da segnare un record per il rapper statunitense, è uscito lo scorso 31 agosto solamente in formato digitale, mentre la sua diffusione su supporto fisico è avvenuta in un secondo momento, il 7 settembre, anche se, ad esempio, l’Italia dovrà attendere ancora fino a domani, 14 settembre per avervi accesso.