Billy Corgan e compagni hanno pubblicato un teaser della prossima anticipazione dell’annunciato nuovo album della formazione “Silvery Sometime (Ghosts)”. Nel tweet rivelatore - un video che riporta, accompagnato dalla nuova musica, il titolo del brano -, è presente anche del testo, a commento della clip, che recita “Friday”, lasciando intendere che il giorno in cui potremo ascoltare “Silvery Sometime (Ghosts)” per intero sarà domani, venerdì 14 settembre.

Kingdoms of my kingdom come.

🖤

Friday pic.twitter.com/SsicDWH17t — Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) September 13, 2018

Il brano seguirebbe a “Solara”, uscito lo scorso mese di giugno, primo pezzo inedito pubblicato dagli Smashing Pumpkins in diciotto anni, dopo la reunion della band che ha preso forma in primo luogo nel loro “Shiny And Oh So Bright” tour. Mancano, al momento, dettagli ufficiali sulla data di uscita - secondo alcune voci potrebbe collocarsi nel mese di novembre - della nuova fatica discografica della formazione statunitense.