Che fine hanno fatto i Monza Italian Music Awards? Originariamente programmata per lo scorso 20 luglio all'Autodromo Nazionale del capoluogo brianzolo, la manifestazione - a causa della mancata chiusura del contratto tra gli organizzatori e la società che ha in gestione l'area del tracciato lombardo - è stata rinviata al prossimo 6 ottobre. A meno di un mese da quella che, teoricamente, sarebbe la data dell'evento, nessuna informazione è stata data circa la venue - verosimilmente al coperto - che dovrebbe ospitare la maratona musicale.

La redazione di Rockol ha contattato, senza ottenere risposta, l'agenzia che fino all'ultima comunicazione ufficiale - cioè quella del rinvio al 6 ottobre - ha curato le relazioni tra gli organizzatori e la stampa. Per il momento, i canali social ufficiali della manifestazione, facebook.com/monzaitalianmusicawards/ e instagram.com/monzaitalianmusicawards/ appaiono non raggiungibili o chiusi al pubblico. Anche la pagina ufficiale di Ciaotickets, www.ciaotickets.com/evento/monza-italian-music-awards, la società di ticketing che stava curando le prevendite per la manifestazione, pare non attiva.

Le prevendite per i Monza Italian Music Awards erano state aperte lo scorso 20 aprile, con tagliandi disponibili al costo di 33 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) l'uno: tra gli artisti la cui presenza era stata confermata dagli organizzatori figuravano, tra gli altri, Marracash, Guè Pequeno, Braschi, Riki, Irama, Dolcenera, Giorgieness, ZuiN e Veronica Marchi.