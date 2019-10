Il 26 settembre del 1969 i Beatles pubblicano l'album "Abbey Road", il decimo nella loro discografia inglese. "Something" - che insieme a "Here Comes The Sun" è il contributo di George Harrison al disco - diventerà la canzone di maggior successo commerciale nella carriera del “quiet Beatle”.

Su insistenza di Allen Klein sarà pubblicata come singolo il 6 ottobre del 1969, dando a George il suo primo (e unico) lato A nella storia dei Beatles.

Dopo "Yesterday" è la canzone dei Fab Four che vanta il maggior numero di cover: tra quelle ufficialmente catalogate dal sito SecondHandSongs, vera enciclopedia del settore.

Nelle prossime pagine, dopo la versione originale, vi proponiamo 10 cover da ricordare e alcune decisamente curiose.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)